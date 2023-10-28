Nevşehir'de Gazze'ye Destek Eylemi
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Nevşehir'de İsrail'in saldırı sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'karanlığa meşale yakın' eylemi gerçekleştirildi. Kadınlar Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okudu ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Etkinlikte meşaleler yakılarak Gazze'nin yaşadığı enerji sıkıntısına tepki gösterildi.
Nevşehir'de, İsrail'in saldırı sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla "karanlığa meşale yakın" eylemi düzenlendi.
Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar Nejdet Ersan Parkı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan kadınlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Yaklaşık 8 saat süren etkinliğin ardından, kendilerine destek için alana gelenlerle İsrail aleyhinde slogan atıldı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısından dolayı Gazze'nin karanlıkta kalmasına tepki gösteren katılımcılar meşale yaktı.
Programda, İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından dua edildi.
İHH Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen, gazetecilere, İsrail'in soykırım amacıyla yoğun saldırı gerçekleştirdiğini, ortaya çıkan tablonun insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti.
İsrail'in yıllardır Filistinli sivillere yönelik sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Öğütgen, dünyanın bu trajediye suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.