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Nevşehir'de Gazze'ye Destek Eylemi

Nevşehir'de İsrail'in saldırı sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'karanlığa meşale yakın' eylemi gerçekleştirildi. Kadınlar Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okudu ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Etkinlikte meşaleler yakılarak Gazze'nin yaşadığı enerji sıkıntısına tepki gösterildi.