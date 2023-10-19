Nevşehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması'nda 589 şahıs sorgulandı ve aranan 1 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik sorumluluk sahasında; 'Aranan şahıslar ve araçlara' yönelik 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.

Yapılan uygulamada 589 şahısın sorgusu yapılırken, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması sureti ile dolandırıcılık' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR