Nevşehir'de DEAŞ Operasyonu: 5 Tutuklama

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir, Kayseri ve İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'den 2, İstanbul'dan 1 ve Kayseri'den 10 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR