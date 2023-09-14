Nevşehir'de 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri konularından 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs Ankara Akyurt Geri Gönderme merkezine, 1 şahıs ise Malatya Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri konularından 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Sınır Dışı İşlemleri' çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli konulardan idari işlem yapılan 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Ankara Akyurt Geri Gönderme merkezine, 1 şahıs ise Malatya Geri Gönderme merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR