Nevşehir Belediye Başkanı Sorunları Çözüme Kavuşturuyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir'in kronik sorunu haline gelen ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunları tek tek çözüme kavuşturmaya başladıklarını söyledi. Nevşehir'e kapalı otopark, çevre yolu ve kentsel dönüşüm konularında da müjdeyi düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Oto Park müjdesi

Nevşehir'in ilk kapalı otoparkı inşaatının önümüzdeki aylarda başlayacağını ifade eden Başkan Savran yaptığı açıklamasında, " Nevşehir'e yakışır, kapalı otopark için bütün çalışmalarımız tamamlandı. 170 araçlık kapalı oto parkı için yer çalışmamamız tamamlandı. İhalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu iki konuda bizim için bir seçim vaadi değil. Sorun olan bütün konulara çözüm üreteceğiz" dedi.

Çevre Yolu Projesi müjdesi

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir'de özellikle şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen, Avanos yolu üzerindeki Öğretmenevi arkasından başlayarak Terminal Kavşağı'na kadar uzanan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çevre yolu konusunun Nevşehir'in en önemli problemlerinden biri olduğunu ve bu konuda önemli adımlar attıklarını kaydeden Savran, projenin 2024 Yılı Yatırım Programı'na alınarak kısa sürede çalışmalara başlanmasını beklediklerini söyledi.

Sanayi sitesi için sona gelindi

Nevşehir Sanayi Dükkanlarının taşınması konusunda da açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Aksaray yolu üzerinde yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili TOKİ tarafından projesinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bölgede altyapı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Kentsel dönüşüm başlıyor

Nevşehir'in bir başka sorunu olan kentsel dönüşüm konusunda da açıklamalarda bulunan Savran; 20 Temmuz Mahallesinde yapılacak olan Kentsel dönüşümde ilk kazmanın 2024 yılı Haziran ayında vurulacağını söyledi. Başkan Savran "Hiçbir çalışmamızı siyasi çıkarlara endekslemiş değiliz. Hiçbir zaman seçime yönelik içi boş vaatlerde bulunmuyoruz. Vatandaşlarımızın bize oy versin diye boş vaatlerde bulunmak niyetinde değiliz. Her şey Nevşehir için, Nevşehir için canla başla çalışıyoruz, Nevşehir her şeyin en iyisine layık" dedi. - NEVŞEHİR