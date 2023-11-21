Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cevher Dudayev ile Esentepe mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Savran, ziyaret ettiği semtlerde esnaf ve vatandaşla sohbet edip, talep ve önerileri dinledi. Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla da görüşen Savran, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cevher Dudayev ile Esentepe mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cevher Dudayev ile Esentepe mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, ziyaret ettiği semtlerde esnaf ve vatandaşla sohbet edip, talep ve önerileri dinledi.

Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla da görüşen Savran, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentin imkanlarını artırabilmek için çaba harcadıklarını belirten Savran, "Kısa sürede şehrimizin her bir yanına önemli hizmetler kazandırdık. Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, eğitim projelerinden kültür, sanat ve spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk." dedi.

Nevşehir'de çiftçiye organik gübre desteği sağlandı

Nevşehir'in çeşitli belde ve köylerindeki çiftçilere organik gübre desteği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Organik üretelim, sağlıklı tüketelim" projesi kapsamında 24 üreticiye organik gübre desteği verildi.

Merkeze bağlı Sulusaray ve Çat beldeleri ile Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 900 dekar alanda üretim yapan 24 çiftçi ile yürütülen proje kapsamında, gübre desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, sofrada güvenilir gıdanın tüketilmesi amacıyla organik tarım yapan üreticilere destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Öğretmenler arası masa tenisi turnuvası düzenlendi

Nevşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kentte görev yapan öğretmenlerin katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Nevşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış müsabakasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenlerin gününün kutladı.

Etkinliğin keyifli olmasını dileyen Yazıcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.