Nevşehir Belediye Başkanı Mahalle Esnafını Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de esnaf ziyaretlerinde bulunarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Savran, esnafların görüş ve önerilerini dinledi ve yeni altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de esnaf ziyaretlerinde bulunarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de incelemelerde bulundu. Gittiği mahallelerde işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların görüş ve önerilerini dinledi.

Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Savran, mahallelerde gerçekleştirilecek olan yeni altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - NEVŞEHİR