Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ev ziyaretleri gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Mahalle ve Bahçelievler Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Savran, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve doğum günü kutlaması yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Mahalle ve Bahçelievler Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlk olarak Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Savran, burada Ödemiş ailesinin evine konuk oldu. Aile fertleri ile bir süre sohbet ederek çay içen Savran, daha sonra Yeni Mahalle'de Gülkan ailesini ziyaret etti. Burada da Betül Gülkan isimli genç kızın doğum gününü ailesi ile birlikte pasta keserek kutlayan Savran, genç kıza sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Savran; "Biz büyük bir aileyiz ve şehrimiz için çalışıyoruz. Kentin her karışına hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşımızın rızasına, gönlüne ve duasına talibiz" dedi. - NEVŞEHİR