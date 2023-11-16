Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Karasoku Mahallesi ve Kapucubaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Karasoku Mahallesi ve Kapucubaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Karasoku Mahallesi Nar Caddesi ve Kapacubaşı Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaflar ve vatandaşlar da sıcak ve samimi ilgi gösterdikleri Savran'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - NEVŞEHİR