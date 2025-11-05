Haberler

Netanyahu, Yolsuzluk Davası Sırasında Tepki ile Karşılaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv Merkez Mahkemesi'ndeki yolsuzluk davasında, 7 Ekim 2023 saldırısında hayatını kaybeden bir İsraillinin babası tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Baba, Netanyahu'yu oğlunun ölümünden sorumlu tutarak duruşma sırasında bağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin Tel Aviv Merkez Mahkemesi'nde ifade verdiği sırada, 7 Ekim 2023 saldırısında hayatını kaybeden bir İsraillinin babası tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı "1000 dosya" adıyla bilinen davada ifade vermeye devam etti.

Netanyahu'nun duruşma sırasında Savunma Bakanlığı'nda toplantıya katılma gerekçesiyle bir saatlik ara talebi mahkemece kabul edildi.

Yoram Yehudai adlı baba, oğlu Ron'un ölümünden Netanyahu'yu sorumlu tuttu ve duruşma sırasında bağırarak, "Sen benimle görüşmeyi reddediyorsun, bir hükümet soruşturma komisyonu kurulacak, anladın mı?" dedi.

Yehudai, bu sözlerinin ardından güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Söz konusu dava, Netanyahu ve ailesinin iş insanlarından değerli hediyeler aldığı ve karşılığında çeşitli imtiyazlar sağladığı iddialarını içeriyor.

Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in askeri üslerine ve yerleşimlerine düzenlediği saldırılara karşı alınan önlemlerdeki başarısızlıktan sorumlu tutulmamak için geniş yetkili bir devlet soruşturma komisyonuna karşı çıktığı biliniyor.

Başbakan, bunun yerine sınırlı yetkilere sahip bir siyasi komisyon kurulmasını savunuyor.

Netanyahu, önceki günkü oturumda da "önemli bir siyasi toplantıya katılması gerektiği" gerekçesiyle ifadesinin erken sonlandırılmasını istemişti.

Başbakan, daha önce de duruşmalardan "yurt dışı gezileri" veya "Gazze'deki saldırılarla meşgul olması" gibi gerekçelerle kaçınmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Politika
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.