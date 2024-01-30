Netanyahu, yeni bir esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içeren yeni bir esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasındaki görüşmeler devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin arasında yeni bir esir takası anlaşmasına dair basında çıkan haberlere değindi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Bnei David Askeri Akademisi'nde konuşan Netanyahu, İsrail'in "tam bir zafer" konusunda ısrarcı olduğunu söyleyerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyeceğini ve binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmayacağını vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Taraflar Paris'te bir araya gelmişti

İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail-Filistin arasındaki yeni bir esir takası anlaşması için toplantı yapılmıştı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantı yapıcı olarak nitelendirilmiş, "Tarafların bu hafta ek toplantılarda tartışacağı önemli boşluklar hala var" denilmişti. - BATI ŞERİA