Netanyahu, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'a Gidiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceği iddia edildi. Seyahatine ilişkin Beyaz Saray'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gideceği iddia edildi. İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Netanyahu'nun seyahatine ilişkin Beyaz Saray'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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