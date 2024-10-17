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Netanyahu: Savaş Bitmedi, Saldırılara Devam Edeceğiz

Netanyahu: Savaş Bitmedi, Saldırılara Devam Edeceğiz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldüğünü duyurmasının ardından savaşın sona ermediğini ve saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, 'Hamas artık Gazze'yi yönetmeyecek' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği açıklamasının ardından,

savaşın henüz bitmediğini, saldırılara devam edeceklerini söyledi.

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıklanmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas artık Gazze'yi yönetmeyecek" iddiasında bulundu.

"Görev henüz bitmedi ve kaçırılanları kurtarmalıyız" diyen Netanyahu, savaşın henüz bitmediğini ve ağır bir bedel ödetmeye devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, cesedin Sinwar'a ait olduğunun DNA testleri sonucunda tespit edildiği iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Binyamin Netanyahu Politika İsrail Dünya Gazze

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