Netanyahu: Philadelphi Koridoru Hamas için bir nefes alma borusu

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır-Gazze arasında yer alan Philadelphi Koridoru'nun Hamas için bir 'nefes alma borusu' olduğunu, buradan çekilmeleri halinde İran tarafından finanse edilen silahların ve mühimmatın Gazze'ye giriş yapacağını söyledi. Netanyahu, buranın İsrail tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında, "Şer eksenine karşı savaşta, Hamas'a karşı bu özel savaşta kuzeyde 4 hedef belirledik: Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri geri getirmek, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak ve kuzey sınırındaki sakinlerimizi güvenli bir şekilde geri getirmek. Bu hedeflerden 3'ü tek bir yerden geçiyor: Philadelphi Koridoru. Bu Hamas'ın oksijen ve silah boru hattıdır" dedi.

Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nun İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu belirterek, "Philadelphi Koridoru'nun ne anlama geldiğini, İsrail'in güvenliği için ne ifade ettiğini, Hamas'ın söz verdiği gibi bir 7 Ekim, bir 7 Ekim ve bir 7 Ekim daha yaşamamamız için ne anlama geldiğini ve önemini açıklamak için birkaç dakikanızı ayırmak istiyorum. Kara sınırımızdan hiçbir şey geçemez. Ancak Philadelphi ekseninden ayrılır ayrılmaz, aslında Philadelphi ekseni Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırdır, ve oradan ayrılır ayrılmaz, silahların, mühimmatın, silah üretmek için kullanılan makinelerin ve tünel kazmak için kullanılan makinelerin hepsi İran tarafından desteklenen, İran tarafından yönetilen, İran tarafından finanse edilen kitlesel girişine karşı önümüzde hiçbir engel kalmadı. Burada gördüğünüz tüm bu şeyler içeri girdi ve Gazze İsrail Devleti için büyük bir tehdit haline geldi, çünkü burada Philadelphi bölgesinde hiçbir engel yoktu. Olan şey şuydu" dedi.

'20 YIL ÖNCE DE SÖYLEDİM'

Netanyahu, 20 yıl önce de bu koridorun önemine değindiğini belirterek, "Philadelphi ekseninin öneminden şimdi bahsetmiyorum, bunu 20 yıl önce söyledim. İlk şartım Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan tüm geçişlerin kontrol altına alınmasıdır. Gazze Şeridi'ni Mısır'dan ayıran Philadelphi ekseni boşaltılmayacaktır. Eğer İsrail kontrolü bırakırsa, Gazze'nin bir terör bölgesine dönüşeceğini söyledim. Hükümetten istifa ettiğimde, yerleşim yerlerini sökecekleri, ayrılmayı gerçekleştirecekleri belli olduğunda, Başbakan Şaron'a bir istifa mektubu verdim ve ona asgari olarak Philadelphi ekseninin elimizde tutulmasını talep ettiğimi söyledim. Yani bu yeni bir şey değil. Bu eksene sahip olmazsak burada silahlanma olacağı, bir canavar yaratılacağı açıktı. Şer Ekseni'nin Philadelphi Ekseni'ne ihtiyacı var ve aynı nedenle Philadelphi Ekseni'ni kontrol etmeliyiz. Hamas bu nedenle orada olmayacağımız konusunda ısrar ediyor ve ben de bu nedenle orada olacağımız konusunda ısrar ediyorum" diye konuştu.