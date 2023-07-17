Netanyahu: Ordu İçinde Hükümeti Tehdit Eden Bir Grup Yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede zorunlu askerlik hizmetini reddetme yönündeki çağrılara atıfta bulunarak 'ordu içindeki bir grubun seçilmiş hükümeti tehdit etmesinin söz konusu olmadığını' belirtti. Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak dile getirilen 'zorunlu askerliği reddetme' çağrılarına değindi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede zorunlu askerlik hizmetini reddetme yönündeki çağrılara atıfta bulunarak "ordu içindeki bir grubun seçilmiş hükümeti tehdit etmesinin söz konusu olmadığını" belirtti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak dile getirilen "zorunlu askerliği reddetme" çağrılarına değindi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Demokrasilerde, ordu seçilmiş hükümete boyun eğer, askeri yönetimlerde ise hükümet, orduya daha doğrusu ordu içindeki bir gruba tabidir. Demokrasiler ile askeri yönetimler arasındaki temel farklılık budur. Askerlik hizmetine karşı tahrik ve hizmeti reddetmek demokrasiye ve kanuna aykırıdır." dedi.

"Ordu içinde, 'hükümet istediğimizi yapmazsa emniyet şalterini kapatırız' diye tehdit eden bir grup olamayacağını" kaydeden Netanyahu, hiçbir demokratik ülkenin bu tür dikteleri kabul etmeyeceğini ve bu diktelerin demokrasinin sonu olduğunu ifade etti.

Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerlik hizmetinin reddedilmesi, İsrail'deki tüm vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Hükümet bunu kabul etmeyecek ve güvenliğimizi, geleceğimizi garanti altına almak için gereken tüm adımları atacaktır."

İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde ısrar etmesi durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısı geçen hafta İsrail Meclisindeki birinci oylamada 56'ya karşı 64 oyla kabul edilmişti.

Tartışmalı yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için yeniden Meclisteki ilgili komisyonda görüşülmesi, Genel Kurulda ikinci ve üçüncü kez yapılacak oylamalarda da kabul edilmesi gerekiyor.