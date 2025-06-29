Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasında Duruşma Ertelendi

Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasında Duruşma Ertelendi
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İsrail'de mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasına ilişkin yarın yapılacak duruşmaları erteledi.

İsrail'de mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasına ilişkin yarın gerçekleştirilecek duruşmaları erteleme kararı aldı.

Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasına ilişkin duruşma oturumunu erteledi. Mahkeme, Netanyahu'nun sunduğu gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerini kabul ederek, yarın gerçekleştirilmesi planlanan çapraz sorgu oturumlarının ileri bir tarihe alınmasına hükmetti. Kararda, Netanyahu'nun yanı sıra İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ile askeri istihbarat şefinin de erteleme yönünde taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Önceki talebi reddedilmişti

Netanyahu, İran-İsrail arasında 12 gün süren çatışmaların ardından 27 Haziran'da benzer gerekçelerle duruşmaların iki hafta ertelenmesini talep etmiş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump da, İran-İsrail arasında ateşkes mutabakatına varılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bibi'nin uzun süredir devam eden siyasi amaçlı bu davada birçok haksız suçlamayla ilgili olarak mahkemeye çağrıldığını öğrendim. Bundan çok daha iyisini hak ediyor, İsrail devleti de öyle. Bibi Netanyahu'nun davası derhal iptal edilmeli veya ülke için çok şey yapmış olan büyük bir kahramana af çıkarılmalıdır" ifadelerini kullanarak, İsrail Başbakanına ilişkin yolsuzluk davalarının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı ayrıca davanın Netanyahu'nun Hamas ve İran ile müzakerelere katılmasını engelleyebileceğini öne sürmüştü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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