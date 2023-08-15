Netanyahu'nun oğlu Genelkurmay Başkanı hedef alan iletiyi paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi hedef alan iletiyi yeniden paylaşması tartışmaya yol açtı.

Netanyahu'ya yakın gazeteci Erez Tadmor'un Facebook hesabında paylaştığı "Herzi Halevi, İsrail tarihindeki en başarısız Genelkurmay Başkanı" ifadesini Başbakan'ın oğlu Yair yeniden paylaştı.

Oğul Netanyahu, bu durumun medyada yankı uyandırmasının ardından paylaşımı sildi.

Herzi Halevi, hükümetin yargı düzenlemesinin orduya zarar verdiği yönünde Başbakan'ı uyarması ve Netanyahu'nun buna verdiği tepki haberleriyle gündemdeydi.

Yair Netanyahu'nun paylaşımı üzerine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı'nı destekleyen paylaşımda bulundu.

Gallant, "Bu zor zamanlarda Herzi Halevi ordunun başında olduğu için İsrailliler şanslı." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun orduya desteği vurgulandı.

Açıklamada Başbakan'ın ülkenin güvenliğini sağlamak için "Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, ordunun kurmayları ve güvenlik yetkilileriyle çalıştığı" belirtildi.

Yargı düzenlemesini protesto için gönüllü yedek askerlerin görevi bırakmasına dair kamuoyuna açıklama yapan İsrail ordusundaki kurmaylarla dün gerçekleştirdiği toplantıda Netanyahu'nun "Neden böyle manşetler veriyorsunuz? Görünen o ki ülkeyi ordu yönetiyor." ifadeleriyle sesini yükselttiği iddia edilmişti.

İsrail medyasında kurmayların, askerlerin görevi bırakmasına ilişkin açıklamalarından geri adım atmadığı ve Halevi'nin "ordunun becerisi tehlikeye düştüğünde uyarı yapmanın kendilerinin görevi olduğu" şeklinde karşılık verdiği belirtilmişti.

Muhalefetten eleştiri

İsrail'de muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabında "Sadece (Başbakan'ın) oğlu değil hükümetteki bakanlar da güvendikleri kurumlara saldırıyor. Bu İsrail ordusuna ve güvenliğine büyük zarar." paylaşımında bulundu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin yargı reformuna karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevlerini bırakma kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde Meclisten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.