Netanyahu'nun Konuşması Öncesi BM Genel Kurulu'nda Protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye geldiği sırada BM Genel Kurulunda bulunan heyet üyeleri salonu terk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasını yapmak üzere BM Genel Kurulu'na geldi. Netanyahu'nun konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görülürken, İsrail Başbakanının kürsüye yönelmesiyle yabancı ülke heyetleri salonu tek tek terk etti. Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı. BM' de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri İsrail Başbakanı konuşurken, gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi. - NEW YORK