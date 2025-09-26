Haberler

Netanyahu'nun Konuşması Öncesi BM Genel Kurulu'nda Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na gelişi sırasında, birçok ülkenin heyetleri salonu terk etti ve 'Özgür Filistin' sloganları atıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye geldiği sırada BM Genel Kurulunda bulunan heyet üyeleri salonu terk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasını yapmak üzere BM Genel Kurulu'na geldi. Netanyahu'nun konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görülürken, İsrail Başbakanının kürsüye yönelmesiyle yabancı ülke heyetleri salonu tek tek terk etti. Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı. BM' de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri İsrail Başbakanı konuşurken, gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epilepsi krizi taklidi yaparak dilenen şahıs otobüsten atıldı

Yaptığı hareketi görünce yakasından tutup otobüsten attılar
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.