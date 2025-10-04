Haberler

Netanyahu'nun İHA Saldırılarıyla İlgili İddiası Gündemde

Güncelleme:
ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere yönelik insansız hava aracı saldırılarının talimatını verdiğini iddia etti. Saldırıların, denizaltından fırlatılan İHA'larla gerçekleştirildiği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

ABD basını, Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen ay Tunus'ta yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verdiği iddiasını gündeme taşıdı. Bu talimat doğrultusunda, denizaltından gönderilen İHA'ların gemilere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na (GSF) yönelik son müdahalesine dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi. ABD merkezli "CBS News"ün istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen ay Tunus'ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu verdi. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen İsrail güçleri,

8 ve 9 Eylül'de bir denizaltından İHA'lar fırlatarak Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı. Bu nedenle teknelerde yangın çıktığı hatırlatılan haberde, yangın çıkarıcı silahların sivil halka veya sivil hedeflere karşı kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku uyarınca kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

GSF tekneleri Tunus açıklarında şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu

Gazze'ye yardım götürmek üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında beklediği sırada şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu. 8 Eylül'de Portekiz bayraklı "Family" teknesi, 9 Eylül'de ise İngiltere bayraklı Alma teknesine İHA'lar tarafından şüpheli yabancı cisimler bırakılması sonucu teknelerde yangın çıkmıştı. GSF, her iki teknede çıkan yangınların mürettebat tarafından söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin olmadığını duyurmuştu. - WASHINGTON

