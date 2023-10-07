Netanyahu: İsrail Savaşta

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video mesajında İsrail'in savaşta olduğunu ve operasyon değil, bir savaşla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Hamas'ın ölümcül bir saldırı başlattığını belirten Netanyahu, teröristlerin temizlenmesi talimatını verdiğini ve misilleme savaşı emrettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu video mesajında "İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş" dedi.

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş.

Bu sabah Hamas, İsrail devletine ve vatandaşlarına karşı ölümcül bir süpriz saldırı başlattı. Sabahın erken saatlerinden bu yana savaştayız.

Güvenlik kurulunun başındaki kişileri topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim - bu operasyon şu saatlerde yürütülüyor.

Aynı zamanda kapsamlı bir yedek seferberliği ve düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda bir misilleme savaşı emrettim.

Düşman hiç bilmediği bir bedel ödeyecektir. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ve İç Güvenlik Komutanlığı'nın talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bu savaşı kazanacağız."