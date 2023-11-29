Netanyahu: İsrail savaşa geri dönecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehinelerimizi geri alma aşaması bittikten sonra İsrail savaşa geri dönecek mi? Benim cevabım net bir şekilde evet" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın son gününe girilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, "Savaşın başından itibaren üç hedef belirledim. Hamas'ın ortadan kaldırılması, kaçırılanların geri getirilmesi ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmaması. Bu üç hedef halen geçerliliğini korumaktadır" dedi.

Netanyahu, "Geçtiğimiz hafta çok büyük bir başarıya imza attık. Düzinelerce kaçırılmış insanımızın geri dönmesini sağladık. Bir hafta önce hayal gibi gelebilirdi ama bunu başardık. Ancak son birkaç gündür bir soru duyuyorum. Rehinelerimizi geri alma aşaması bittikten sonra İsrail savaşa geri dönecek mi? Benim cevabım net bir şekilde evet" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Bu benim politikam, tüm kabine bunun arkasında duruyor, tüm hükümet bunun arkasında duruyor, askerler bunun arkasında duruyor, halk bunun arkasında duruyor, yapacağımız şey tam olarak bu" dedi. - TEL AVİV