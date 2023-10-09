Netanyahu: İsrail'in Hamas saldırılarına verdiği yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Hamas arasındaki çatışma devam ederken yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas saldırılarına verdiği yanıtın Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas saldırılarına verdiği yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Hamas arasındaki çatışma devam ederken bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'i,n Hamas saldırılarına verdiği yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek" dedi. Başbakanlık Ofisi'nde Netanyahu'nun, Hamas'ın operasyon başlattığı güney kentlerin belediye başkanları ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika