İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in olmadığı bir harita sunarken, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın tarihi bir eşikte olduğunu belirtti. Netanyahu, yeni bir barış çağının başlangıcının müjdelendiğini ifade ederken, Filistinlilerin bu harekete karşı çıkmamaları gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in olmadığı bir harita sunarken, "İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın tarihi bir eşikte olduğuna inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme yolunda olduğunu belirten Netanyahu, "İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın tarihi bir eşikte olduğuna inanıyorum" dedi. Netanyahu, yeni bir barış çağının başlangıcının müjdelendiğini ifade ederken, Filistinlilerin bu harekete karşı çıkmamaları gerektiğini savundu. Böyle bir barışın Arap- İsrail çatışmalarının bitmesine katkı sağlayacağını belirten Netanyahu, "Diğer Arap devletlerini de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecektir" dedi.

"Filistinlilere veto hakkı vermemeliyiz"

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın dünkü BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Ortadoğu'da Filistin devleti olmadan barış olamayacağı" yönündeki ısrarlı ifadesini kesin bir şekilde reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Filistinlilere Arap ülkeleriyle yapılacak barış anlaşmalarını veto hakkı vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşması sırasında kurula sunduğu harita dikkat çekti. Filistin'in olmadığı haritada işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi İsrail'in bir parçası olarak görüldü. - NEW YORK