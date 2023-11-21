İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Savaş Kabinesi'ni ve Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Netanyahu: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında ilerleme var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti.

İsrail askerlerini ziyaret eden Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyleyen Netanyahu, "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz." dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.