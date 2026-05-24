Haberler

Netanyahu: "(Trump ile) İran'la yapılacak bir anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık"

Netanyahu: '(Trump ile) İran'la yapılacak bir anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde İran'ın nükleer programına ilişkin mutabakata vardıklarını ve nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran-ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Başkan Trump ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşma doğrultusunda yapılacak müzakereler hakkında görüştüm" dedi.

Netanyahu, Trump'a teşekkür ettiğini kaydederek, "Trump'a, operasyonlar sırasında Amerikan ve İsrail güçlerinin İran tehdidine karşı omuz omuza mücadele ettiği süreç de dahil olmak üzere İsrail'in güvenliğine verdiği sarsılmaz destek için derin teşekkürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirilmiş nükleer materyal İran topraklarından çıkarılmalı"

Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmasına ilişkin ABD Başkanı ile hemfikir olduklarını yineleyerek, "Trump ve ben, İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehdidi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu da İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerinin tasfiye edilmesi ve zenginleştirilmiş nükleer materyalin İran topraklarından çıkarılması anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek"

İsrail Başbakanı, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin, "İki ülke arasındaki ortaklık sahada da kanıtlandı ve hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Benim politikam da tıpkı Başkan Trump'ın politikası gibi değişmemiş halde. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek

Kılıçdaroğlu ile görüşen isim tarih verdi! İşte genel merkez planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü

CHP Genel Merkezi'nden tarihe geçecek görüntüler
8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

Etnospor'da 1,5 milyon kişi “Dünya burada" dedi
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi