Netanyahu: İran, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini engelleyemez

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmesini engelleyemeyeceğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in barış çemberini genişletme çabalarının İran tarafından engellenemeyeceğini belirtti.

KUDÜS, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmesini engelleyemeyeceğini söyledi. Netanyahu'nun bu sözleri İran dini lideri Ali Hamaney'in sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya yanıt olarak geldi.

Netanyahu, ofisinden yaptığı açıklamada İsrail'in, "İsrail vatandaşlarının, bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına olan barış çemberini daha da genişletme" çabalarının İran tarafından engellenemeyeceğini kaydetti.

Netanyahu, İsrail'in 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul ettiği Abraham Anlaşmaları'nı imzaladığını hatırlatarak İran'ın anlaşmaların imzalanmasını engelleyemediğini sözlerine ekledi.

İran devlet medyasına göre bu açıklamalar, Hamaney'in Salı günü sabah saatlerinde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek isteyen ülkeleri "kaybeden bir ata oynadıkları" konusunda uyarmasının ardından geldi.

İsrail, ABD'nin aracılığı ile iki ülke arasında olası bir barış anlaşması için Suudi Arabistan ile temas kurdu. Netanyahu 20 Eylül'de New York'ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin "eli kulağında" olabileceğini söylemişti.

İran ve Suudi Arabistan yıllar süren açık düşmanlığın ardından Mart ayında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.