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Netanyahu, İran'ın Nükleer Programına Yönelik Saldırıyı Açıkladı

Netanyahu, İran'ın Nükleer Programına Yönelik Saldırıyı Açıkladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Ekim'de düzenlenen saldırının İran'ın nükleer programına ait belirli unsurları hedef aldığını ve İran'ın savunma kapasitesine zarar verdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı. Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var" dedi.

İran'ın başkenti Tahran çevresindeki Rusya tarafından tedarik edilen 3 adet S-300 hava savunma bataryasının vurulduğunu aktaran Netanyahu, İran'ın uzun menzilli balistik füzelerde kullandığı katı yakıt üretim kabiliyetine de ciddi zarar verildiğini söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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