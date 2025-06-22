Netanyahu: İran'a Yönelik Saldırıların Sürekliliği Vurgulandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğini" ancak İran'a yönelik saldırıların zamanından önce sonlandırılmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail'in İran ile devam eden çatışmalarda "bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğini" ancak İran'a yönelik saldırıların zamanından önce sonlandırılmayacağını açıkladı.

Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer programını ve balistik füzelerini imha etme hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu ileri sürdü. ABD'nin saldırı düzenlediği üç nükleer tesisten biri olan Fordow'a değinen Netanyahu, tesisin "çok kötü bir şekilde zarar gördüğünü" savundu. - TEL AVİV