Netanyahu: 'İran'a karşı tüm seçenekler masada'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulunarak, 'Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada' ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD ile olan ilişkilerine değinerek, Trump'ın kararlılığına güvendiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırılarında hasar gören Beerşeva kentindeki Soroka Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik bir saldırı seçeneğine değinerek, "Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada ama bu konuda basın önünde konuşmamak en iyisidir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırılarında hasar gören Beerşeva kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunun Netanyahu, ABD'nin müdahale ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, "Bu Trump'ın vereceği bir karar. Başkan Donald Trump, ABD için en iyisini yapacaktır. Onun muhakeme yeteneğine güveniyorum. Kendisi olağanüstü bir dost, olağanüstü bir dünya lideri, İsrail'in ve Yahudi halkının çok büyük bir dostudur" dedi.

" İsrail'e yönelik nükleer yok oluş tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıyız"

İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılara değinen Netanyahu, "Biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz. İsrail'e yönelik nükleer yok oluş tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıyız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile her gün konuştuğunu belirten Netanyahu, "Amerika Birleşik Devletleri ile olan ortaklık, Başkan Trump ile olan ortaklık gerçekten inanılmaz. Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlılığı, azmi ve netliği çok açık. ve bu hedefe ulaşmak için İran'ın uranyum zenginleştirmemesi gerekir. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"Donald Trump'ı oyalayamazsınız"

Trump'ın İran'a müzakere ile çözüm sunduğunu kaydeden Netanyahu, "Trump onlara bunu müzakere yoluyla çözmeleri için bir fırsat verdi, ama onlar oyaladı. Donald Trump'ı oyalayamazsınız. Oyunun nasıl oynandığını biliyor. Bence ikimiz de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız ve bu gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik bir saldırı seçeneğini elde tutuklarını kaydeden Netanyahu, "Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada ama bu konuda basın önünde konuşmamak en iyisidir" dedi.

"Oğlum düğününü iptal etti"

Netanyahu, ABD'nin savaşa doğrudan katılımının Başkan Trump'ın vereceği bir karar olduğunu vurguladı: "O, Amerika için ne iyiyse onu yapacaktır; ben de İsrail için ne iyiyse onu yapacağım" diye konuştu.

İsrail'in İran'daki saldırıları tek başına tamamlama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Binyamin Netanyahu, "Bu operasyonun sonunda İsrail'e yönelik ne nükleer tehdit kalacak ne de balistik tehdit. Bu savaşta hepimiz kişisel bedel ödüyoruz; bu benim ailemi de es geçmedi. Oğlum düğününü iptal etti" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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