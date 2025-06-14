Netanyahu: İran'a Karşı Büyük Hazırlık ve Direniş Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar büyük adımlar attık. Onların kıdemli askeri liderlerini ve kıdemli teknoloji uzmanlarını etkisiz hale getirdik. Bunların yanı sıra daha yapacak çok şeyimiz olduğunun da farkındayız. Bu yüzden hazırlık yapıyoruz. Tahran'a giden yolu açtık ve pilotlarımız, Tahran semalarında ( İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejimine hayal edemeyecekleri darbeleri indirecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ordusunun kuruluşunun 250'inci yıldönümü ile ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından video açıklaması yapan Netanyahu, "Çifte Mutlu Yıllar dileyerek başlamak istiyorum. İlk olarak sana mutlu yıllar, Donald Trump. Sen olağanüstü bir lidersin. Kararlı, cesur, net bir vizyona ve net bir eylem planına sahipsin. İsrail için büyük işler yaptın. Sen Yahudi devleti ve şahsen benim için olağanüstü bir dost oldun. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Şu anda da İran'daki suç rejimine karşı İsrail halkını korumaya yardım ettiğin için minnettarız" dedi.

"Kendimizi savunarak başkalarını da savunuyoruz"

Açıklamalarını İngilizce olarak yapan Netanyahu, ABD ordusunun kuruluş yıldönümünü de kutlayarak, "ABD'nin silahlı kuvvetlerindeki kadın ve erkekler, 2,5 yüzyıldır özgürlüğü korudular. Sizin sayenizde özgür bir dünya var. Özgür halklar adına teşekkür ederim. Bugün İsrail, Ortadoğu'da ve ötesinde özgürlüğü savunuyor. Bunu, bizi yok etmek için atom bombaları ve dünyadaki herkesi tehdit edebilecek kıtalararası balistik füzeler geliştirmek isteyen, zalim ve radikal İran rejimine karşı yapıyoruz. Kendimizi savunarak başkalarını da savunuyoruz. Barış içindeki Arap komşularımızı, dostlarımızı, Avrupa'yı ve sürekli savunmamıza yardımcı olan ABD'yi de korumaya katkı sağlıyoruz. Bu önemli bir görevdir" diye konuştu.

"Trump'a iki kez suikast girişiminde bulundular"

İran'ın İsrail'e saldırılar düzenlediğini söyleyen Netanyahu, "Biz ise teröristleri hedef alıyoruz. Bu yeni bir şey değil. Trump'a iki kez suikast girişiminde bulundular. Amerikan büyükelçiliklerini bombaladılar. Beyrut'ta 241 deniz piyadesini öldürdüler. Irak ve Afganistan'da el yapımı patlayıcılarla binlerce ABD'liyi öldürdüler ve yaraladılar. Amerikan bayrağını yakıyorlar ve sürekli 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıyorlar. Bizim düşmanımız sizin de düşmanınız. Bugün yaptıklarımız, er ya da geç hepimizi tehdit edecek bir şeyle başa çıkmaktır. Bizim zaferimiz, sizin zaferiniz olacak" ifadelerini kullandı.

"Onların kıdemli askeri liderlerini ve teknoloji uzmanlarını etkisiz hale getirdik"

"Zaferi" nasıl elde edeceklerine değinen Netanyahu, "Şimdiye kadar büyük adımlar attık. Onların kıdemli askeri liderlerini ve atom bombası geliştirme yarışını yöneten kıdemli teknoloji uzmanlarını etkisiz hale getirdik. Bunların yanı sıra daha yapacak çok şeyimiz olduğunun da farkındayız. Bu yüzden hazırlık yapıyoruz. Tahran'a giden yolu açtık ve pilotlarımız, Tahran semalarında (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejimine hayal edemeyecekleri darbeleri indirecek. . Size şunu söyleyebilirim: İran'daki üst düzey liderlerin çantalarını toplamaya başladığına dair işaretler aldık. Gelmekte olanı hissediyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz kazanacağız"

Netanyahu İran'a karşı harekete geçmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Eğer harekete geçmeseydik ne olacağını anlatayım: Elimizdeki bilgilere göre bu vicdansız rejim, geliştirecekleri nükleer silahları terörist vekillerine vermeyi planlıyordu. Bu, 'steroidli nükleer terörizm' olurdu. Tüm dünyayı tehdit ederdi. İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD halkının ve dünyanın birçok ülkesinin açık desteğiyle İsrail'in yaptığı budur. Allah'ın yardımıyla ve tüm özgür toplumların iradesiyle biz kazanacağız" dedi. - TEL AVİV