Netanyahu: Hamas saldırı halinde bedelini en ağır şekilde öder

KUDÜS, 28 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e saldırıda bulunması halinde bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini söyledi.Netanyahu, Pazar günü televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Her kim bize zarar vermeye çalışırsa, her kim teröristleri finanse edip örgütlerse ve İsrail'in üzerine salarsa bedelini en ağır şekilde öder" ifadesini kullandı.Netanyahu'nun açıklaması, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin, İsrail'in daha fazla Filistinli lidere suikast düzenlemeye kalkması halinde "birçok cephede savaşma" tehdidinin ardından geldi.Geçen hafta İsrail'in sağcı bakan ve milletvekillerinin, İsrail hükümetini Filistinli militanların "hedef alınıp öldürülmesi" stratejisine dönmeye çağırdığı bildirilmişti. Bu çağrı Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarına karşı yapılmıştı.Söz konusu saldırılar, İsrail ordusunun neredeyse her gün Batı Şeria'ya düzenlediği ve Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan baskınlar sürerken gerçekleşti.İsrail'in en son "hedef alarak öldürme" operasyonu 9 Mayıs'ta gerçekleşmiş, Gazze Şeridi'nde düzenlenen büyük ölçekli bir askeri taarruzda üç İslami Cihad lideri hava saldırısıyla öldürülmüştü.