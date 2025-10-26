Netanyahu: Gazze'ye Uluslararası Güçlerin Ülkelerini Seçme Hakkımız Var

Haberler

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini bildirdi. Netanyahu, ABD'nin de bu tutumu destekleyeceğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde, Gazze'ye uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'in Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusunda hangi ülkelerin kendileri için kabul edilemez olduğuna karar vereceğini belirten Netanyahu, "Bu şekilde hareket edeceğimizi ve etmeye devam edeceğimizi açıkça belirttik" dedi.

İsrail'in Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusundaki tutumunun ABD tarafından da kabul edileceğini savunan Netanyahu, "İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
