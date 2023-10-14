Netanyahu Gazze'ye kara harekatı sinyali verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı sinyali vererek, bir sonraki aşamanın geldiğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarına karşı önlem almak için askerleriyle buluştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor" ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze'de etkin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

Netanyahu, ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya platformu X'ten yayımlarak, "Gazze Şeridi sınırındaki savaşçılarımızla ön saflardayız. Hepimiz hazırız." notunu paylaştı.

Öte yandan, Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, 120'den fazla İsrailli asker ve sivili esir olarak Gazze Şeridi'ne götürmüştü.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.