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Netanyahu Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle bir araya geldi

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Politika Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen yerleşim yerlerindeki askerlerle görüştü ve IDF yetkililerinden bilgi aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırına geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

Netanyahu'nun bu hamlesi, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sınıra yaptığı ilk ziyaret oldu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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