Netanyahu: Gazze'nin Tamamını İşgal Etme Niyetindeyiz

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin işgali ile ilgili niyetlerini açıkladı ve bölgedeki yönetimi Arap güçlerine devretmek istediklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi. - TEL AVİV

