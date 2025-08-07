Netanyahu: Gazze'nin Tamamını İşgal Etme Niyetindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika