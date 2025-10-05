Netanyahu: Gazze'de Ateşkes ve Rehinelerin Geri Dönüşü Üzerine Umutlu Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının hala kesinleşmediğini ancak plan üzerinde sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sağ ya da ölü tüm rehinelerin tek seferde geri dönüşünü duyurabileceğimizi umuyorum. Bu sırada İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'nin derinliklerinde konuşlanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planı ve süreçte gelinen son aşamaya ilişkin bir video mesaj yayınladı. İsrail'in "çok büyük bir başarının eşiğinde" olduğunu söyleyen Netanyahu, planın hala kesinleşmediğini belirterek, "Üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Buna rağmen umutlu olduğunu ifade eden Netanyahu, "Önümüzdeki günlerde, hatta Sukot Bayramı sırasında sağ ya da ölü tüm rehinelerin tek seferde geri dönüşünü duyurabileceğimizi umuyorum. Bu sırada İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'nin derinliklerinde konuşlanmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Netanyahu: "Gazze Şeridi ya diplomatik ya da askeri yollarla silahsızlandırılacak"

Netanyahu, İsrail müzakere heyetine rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "teknik detayları" netleştirmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmeleri talimatını verdiğini ve hem İsrail, hem de ABD'nin niyetinin müzakereleri birkaç gün içinde sonuçlandırmak olduğunu ifade etti. Planın ikinci aşamasında Hamas'ın ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağını kaydeden Netanyahu, "Bu ya diplomatik olarak Trump'ın planına göre, ya da askeri olarak gerçekleşecek. Bu kolay yoldan da, zor yoldan da olsa başarılacak" dedi.

Kahire'deki görüşmelere Witkoff da katılacak

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Kahire'deki görüşmelere katılacağı belirtildi. - TEL AVİV