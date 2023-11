Netanyahu: Esir takası anlaşması İsraillileri öldürenleri kapsamayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Kızılhaç Örgütünün esir takası anlaşmasının kapsamında olmayan diğer esirleri de ziyaret ederek ilaç temini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, bunun anlaşma maddelerinde yer aldığını dile getirdi ve Örgütün görevini yerine getirmesini temenni etti.

"Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak." diyen Netanyahu, başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini söyledi.

İsrail'in tarihi boyunca askeri operasyonlarla esirleri kurtarmayı başardığını belirten Netanyahu, "Ancak bu her zaman başarılı olmuyor, bu yüzden beklemedik ve rehinelerimizi serbest bırakmak için her fırsatı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Güvenlik kurumları ve İsrail ordusunun esir takası anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Netanyahu, "Geçici ateşkes süresi içinde güvenlik güçlerimiz bunun güvenliğini sağlayacak, bu sırada istihbarat çabası devam edecek, ordu da savaşa hazır olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

"Açık olmak istiyorum." diyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Hamas'ı yok etmek ve tüm rehinelerimizi geri almak olan tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek. Savaştan sonraki günde de terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak. Gazze, İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacak. Siyasi ve askeri çabalar, rehinelerin geri dönüşü için gerekli koşulları olgunlaştırdı. Bu durumun, sonraki aşamalarda daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına da olanak sağlayacağına inanıyorum."

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.