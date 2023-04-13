Netanyahu'dan oğluna sosyal medya yasağı iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın sosyal medyadan aşırılık yanlısı ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya yasağı getirdiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya yasağı getirdiği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nın sosyal medyadan aşırılık yanlısı ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen oğluna, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını durdurmasını istediği ifade edildi.

Haberlerde, geçtiğimiz günlerde İsrail'deki tartışmalı yargı reformuna yönelik protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia eden Yair Netanyahu'nun söz konusu paylaşımının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiği görüldüğüne dikkat çekildi.

Üç güvenilir kaynağa dayandırılan haberlerde, Yair Netanyahu'nun anne ve babasının kendisine zarar verdiğini, sakinleşmesini ve dikkat çekmemesini talep ettiği belirtilerek, söz konusu talebin ardından aile içinde tartışmaya neden olduğu öne sürüldü.

Yair Netanyahu'nun birkaç ay ABD'de kalacağı iddia edildi

Haberlerde ayrıca, Yair Netanyahu'nun hafta başında Ben-Gurion Havalimanı'nda görüldüğü ve ABD'ye gittiği iddia edilerek, ABD'de birkaç ay kalacağı öne sürüldü. Netanyahu ailesinin sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri yalanlayarak, "Yair Netanyahu'nun bu kadar kötüye kullanılması yeter. Bu haberin tamamı büyük bir şeytani yalan. Yair'in ABD gezisi uzun zaman önce planlanmıştı" dedi.

"İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var"

Yair Netanyahu sosyal medya hesabından 27 Mart'ta yaptığı paylaşımda, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia etmiş, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV