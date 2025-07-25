Netanyahu'dan Macron'un Filistin Devletini Tanıma Kararına Sert Tepki

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını şiddetle kınadığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, bu kararın İran vekili başka bir devlet oluşturma riski taşıdığını iddia ederek, "Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz" dedi.

Netanyahu, bu koşullarda Filistin devletinin, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacağını öne sürerek, "Açık konuşalım; Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor, İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar" ifadelerini kullandı.