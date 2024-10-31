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Netanyahu'dan İran Açıklamaları: 'Her Yere Ulaşabiliriz'

Netanyahu'dan İran Açıklamaları: 'Her Yere Ulaşabiliriz'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni subayların mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran üzerindeki hareket özgürlüğünü ve nükleer silah hedeflerini vurguladı. Ayrıca, Hizbullah ile ateşkes için şartlar koyarak, ABD'nin taleplerine karşı durduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu iddia ederek, "Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. İsrail'in son saldırılarında İran'ın "yumuşak karnını" hedef aldığını söyleyen Netanyahu, "İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz" dedi.

İsrail ordusunun en büyük hedefinin İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bu hedeften gözümüzü ayırmadık, ayırmıyoruz ve ayırmayacağız. Bazı nedenlerden dolayı bu hedefe ulaşmaya yönelik planlarımızı detaylandıramam" dedi.

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih veremeyeceğini aktaran Netanyahu, "Zafer kazanmak için net hedefler belirliyorum" dedi.

Hükümete yönelik eleştirilere karşı çıkan Netanyahu, belli bir hedef doğrultusunda saldırılara devam ettiklerini aktardı.

"ABD'nin taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum"

İsrail'in Orta Doğu'daki stratejik gerçekliği değiştirdiğini savunan Netanyahu, ABD'nin desteğini takdir ederek, ABD tarafının taleplerine mümkün olduğunda "evet", mecbur kaldığımda ise "hayır" dediğini ifade etti.

Netanyahu'dan Hizbullah ile ateşkes yakın zamanda olmayacak sinyali

Hizbullah ile ateşkes konusuna değinen Netanyahu, İsrail sınırındaki tünel ağını yok etmeden, Hizbullah'ın yeni liderini etkisiz hale getirmeden ve Hizbullah'ın elindeki roketleri yok etmeden ateşkes için baskı yapanları kınadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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