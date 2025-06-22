Netanyahu'dan İran'a Yönelik Uranyum İddiaları

Netanyahu'dan İran'a Yönelik Uranyum İddiaları
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gizli bir yere taşındığına dair 'ilginç istihbarata' sahip olduklarını açıkladı. Netanyahu, ABD'ye karşı harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD saldırısı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmını gizli bir yere taşındığı iddialarına değinerek, "İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair 'ilginç istihbarata' sahibiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD saldırısı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmını gizli bir yere taşındığı iddialarına değindi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair "ilginç istihbarata" sahip olduğunu iddia etti ancak ayrıntı vermedi.

Netanyahu, İsrail'in İran'a karşı "harekete geçmesi gerektiğini" çünkü İran'ın Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından nükleer silahlanma konusunda programı hızlandırdığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda endişelerini paylaştığını aktaran Netanyahu, "Ona harekete geçmemiz gerektiğini söyledim ve o da bunu çok iyi anladı. İş başa düştüğünde doğru olanı yapacağını biliyordum. Amerika için doğru olanı yapacaktır. Özgür dünya için doğru olanı yapacaktı. Uygarlık için doğru olanı yapardı" dedi.

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının Fordow tesisinden gizli bir yere taşındığı iddialarına değinmişti. Rubio, "Uranyumun taşındığına dair bir işaret yok. Şu anda İran içinde hiçbir şeyi taşıyamazlar. Bir kamyon bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz, İsfahan'da yerin derinliklerinde çok miktarda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğunu varsaymamız gerektiği yönünde" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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