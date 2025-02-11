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Netanyahu'dan Hamas'a Son Uyarı: Ateşkes Sona Erecek

Netanyahu'dan Hamas'a Son Uyarı: Ateşkes Sona Erecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona ereceğini açıkladı. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına destek vererek, Gazze'de operasyonların başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle 15 Şubat'taki esir takasını ertelemesinin ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, 4 saatlik güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrailli esirlerin cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakılması çağrısını ve Gazze'nin geleceğine ilişkin vizyonunu memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Netanyahu, "Hamas'ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıklamasının ardından dün gece orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu saatlerde gerçekleşiyor. Çok yakın bir gelecekte tamamlanacak" dedi.

Kabinede oybirliğiyle kabul edilen karara değinen Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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