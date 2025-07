Netanyahu'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Serbest Bırakma Planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, "Esir ailelerine, şu anda hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş esirlerin yarısının serbest bırakılmasını, 60 günlük geçici bir ateşkes karşılığında sağlamaya çalıştığımızı söyledim. Bu ateşkesin başında, savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik müzakerelere başlanacaktır. Yani kalıcı bir ateşkes" dedi.

"Kalıcı ateşkes için İsrail'in belirlediği şartların gerçekleşmesi gerektiğini" belirten Netanyahu, "Hamas silah bırakmalı, Gazze silahsızlandırılmalı ve Hamas artık hiçbir şekilde ne askeri ne de idari bir kapasiteye sahip olmamalı. Bunlar bizim temel şartlarımızdır. Eğer bu müzakereler yoluyla sağlanabilirse harika. Ama 60 gün içinde müzakerelerle sağlanamazsa, bunu başka yollarla gerçekleştireceğiz; kahraman ordumuzun gücüyle" diye konuştu.

İran'a düzenlenen saldırılara değinen Netanyahu, "İran konusunda da aynı şeyi söyledik; nükleer tehdidin ortadan kaldırılması. Eğer bu, ABD ile İran arasında yapılacak 60 günlük müzakerelerde sağlanırsa, bu harika. Ama sağlanamazsa, başka bir şekilde sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırıların neden bu kadar uzun sürdüğüne dair gelen sorularla ilgili Netanyahu, "Biz bu görevi tamamlamak için, tekrar ediyorum, diplomasi ile askeri gücün birleşimiyle ve eğer diplomasi işe yaramazsa sadece askeri güçle hareket etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Binyamin Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a girişini geciktirdiğini de aktararak, "Bu sırada Gazze Şeridi'nde ilerlemeye devam ediyor ve hayatını kaybetmiş esirleri kurtarıyoruz. Bu süreçte bir an bile gevşemedik ve şu anda da gevşemiyoruz. Eğer İsrail'in hedefleri diplomatik yollarla gerçekleştirilirse, bu iyidir. Ama herhalükarda, bu hedefler gerçekleşecektir" dedi.

Ateşkes planına yönelik açıklama yapan Netanyahu, "Herkesi tek seferde kurtarmak istiyorum. Burada iki aşamadan söz ediyoruz, ama seçim her zaman bize ait değil. Bu serbest bırakma sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama her şey bizim elimizde değil" diye konuştu. - WASHINGTON