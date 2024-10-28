Netanyahu, Daha Fazla Arap Ülkesiyle Barış Anlaşması İmzalamak İstiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesinin ardından daha fazla Arap ülkesiyle barış anlaşması imzalamak istediğini dile getirerek, "Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada daha fazla Arap ülkesiyle barış anlaşması imzalamak istediğini söyledi. Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmediği ve Hizbullah'ın kuzey sınırımızda var olmadığı günün ertesinde, bu iki cepheyi istikrara kavuşturacak planlar üzerinde çalışıyoruz. Ancak ertesi gün çok önemli başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce tarihi İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasına öncülük ettiğim süreci devam ettirmeyi ve daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum. Bu ülkeler ve diğer ülkeler, bize saldıranlara, İran'ın şer eksenine indirdiğimiz darbeleri açıkça görüyorlar. Onlar da bizim gibi istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu arzuluyorlar" dedi.

İsrail, 2020'de ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (ABE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti. İsrail, ABD'nin de desteğiyle başta Suudi Arabistan olmak üzere başka ülkelerle de söz konusu anlaşmayı imzalamaya çalışırken, Suudi Arabistan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'i tanımayacağını açıkladı. - TEL AVİV