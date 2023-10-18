İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme öncesinde Hamas tarafından alıkonulan rehineleri geri getirmek konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı ve birlik olmanın önemini vurguladı. Biden ise Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini belirtti ve İsraillilerin cesaretine hayranlık duyduğunu ifade etti.

Netanyahu, Biden ile görüşme öncesi Hamas'ın alıkoymalarını geri getirmek için kararlı olduklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme öncesinde basına konuştu. Netanyahu, Hamas tarafından alıkonulan rehineleri geri getirmek konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas, kadınları, çocukları, yaşlıları ve Holokost'tan sağ kurtulanları kaçırdı. Bu konuda öfkemizi paylaştığınızı biliyorum. Bu insanları geri getirme kararlılığımızı paylaştığınızı biliyorum. Hamas 7 Ekim'de 10 milyondan az insanın yaşadığı bir ülkede bin 400 İsrailliyi, belki daha fazlasını öldürdü. Bu, tek bir günde 50 binden fazla ABD'linin öldürülmesine eşdeğer" dedi. İsrail'in birlik olduğunu ve Hamas'ı mağlup edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Dünya Nazileri yenmek ve DEAŞ'ı yenmek için birleştiği gibi, Hamas'ı yenmek için de birleşmeli" şeklinde konuştu. Netanyahu, Biden'a daima İsrail'in yanında yer aldığı için teşekkür etti.

BİDEN: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Biden ise, "Hamas, 31 ABD'linin de aralarında bulunduğu bin 300'den fazla insanı öldürdü. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanı rehin aldılar. Hamas'tan saklanan çocukların ne düşündüğünü hayal etmemizi istediniz. Ne düşündüklerini hayal edemem" dedi. ABD'lilerin İsrail ile yas tuttuğunu söyleyen Biden, "Hamas, Filistin halkının tamamını temsil etmiyor ve onlara yalnızca acı çektiriyor" şeklinde konuştu. Biden, "İsraillilerin cesaretleri, bağlılıkları, nefes kesici. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

BLİNKEN, ABBAS'A TAZİYELERİNİ İLETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için taziyelerini iletti.