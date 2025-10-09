Haberler

Netanyahu, Ateşkes Öncesi Trump'ın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinede Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının oylanması öncesinde ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldi.

İsrail, kabinesinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması beklenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oylama öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer de yer aldı.

İsrail basını, Witkoff ve Kushner'in söz konusu kabine toplantısına katılacağını ifade etti. Witkoff ve Kushner, Mısır'daki görüşmelerin ardından bugün İsrail'e geldi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
