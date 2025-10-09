Netanyahu, Ateşkes Öncesi Trump'ın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkesin oylanacağı kabine toplantısı öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

İsrail, kabinesinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması beklenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oylama öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer de yer aldı.

İsrail basını, Witkoff ve Kushner'in söz konusu kabine toplantısına katılacağını ifade etti. Witkoff ve Kushner, Mısır'daki görüşmelerin ardından bugün İsrail'e geldi. - TEL AVİV