Netanyahu, aşırı sağcı bakanın Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurma kararını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurmasını reddederek, bu fonların 'gözetim altında' ödeneceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurmasını reddederek, bu fonların "gözetim altında" ödeneceğini bildirdi.

Netanyahu, Arap yerel makamlarına aktarılması planlanan 200 milyon şekel (yaklaşık 54 milyon dolar) fonun Bakan Smotrich tarafından dondurulması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

" İsrail'in Arap vatandaşları tüm vatandaşların hak ettiğini hak ediyor ve ben bunda kararlıyım." ifadelerini kullanan Netanyahu, "tüm bakanlıklardan da bunu istediğini" kaydetti.

İsrail Başbakanı, Arap yerel yönetimlerine sağlanan fonların, "belirlenen amaçlar için kullanılacağına dair yapılacak değerlendirmenin ardından denetime tabi olarak aktarılacağını" ifade etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, 8 Ağustos'ta, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler ve Filistinlilerin yüksek öğrenimleri için ayrılan fonları dondurduğunu bildirmişti.

Tartışma yaratan kararıyla Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te beş yıllık bir eğitim planını finanse etmek için ayrılan 2,5 milyar şekel (yaklaşık 680 milyon dolar) ve Arap yerel makamlarına ayrılan 200 milyon şekel fonun transferini askıya almıştı.

Filistinlilere yönelik ırkçı politikalarıyla tanınan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri, bu fonları dondurma kararını, "organize suç unsurlarının eline geçmesini önlemek" için aldığını iddia etmişti.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise Smotrich'in kararına tepki göstererek, "ırkçılığın İsrail'in resmi politikası haline geldiğini" belirtmişti.

İsrail vatandaşı Araplar, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor. İsrail resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 370 bin Filistinli yaşıyor.

Şehirdeki bazı öğrenciler yüksek öğrenimlerini İsrail kurumlarında alırken, büyük kısmı Filistin üniversitelerinde veya yurt dışında eğitim görüyor.