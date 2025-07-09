Netanyahu, ABD Savunma Bakanı ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C temasları çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, başkent Washington D.C'de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ordusuna, ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM), Savunma Bakanı'na ve ABD Başkanı'na teşekkür eden Netanyahu, "İsrail halkının ve İsrail devletinin minnettarlığını kazandınız ve bence dünyanın dört bir yanındaki birçok kişinin de. Bu yüzden, ilk olarak teşekkür ederim" dedi.

"Umarız ki, gücün meyvelerini çok yakında barış içinde göreceğiz"

ABD ordusuna övgüler yağdıran Netanyahu, "Onlar küresel çapta etkili oldular. Bence tüm dünya bunu fark etti. Bence İran fark etti. Bence Orta Doğu'daki herkes ABD kararlılığını ve ittifakımızın gücünü fark etti. Açıkçası, bu iki aslanın kükremesi gibiydi ve dünya çapında duyuldu. Yine teşekkür ederim, yaptığınız her şey için hayranlığımızı ve takdirimizi sunuyorum. Minnettarlığımızla, teşekkür ederim" diye konuştu.

Binyamin Netanyahu, askerlerin gücünü halktan aldığını kaydederek, "Dolayısıyla, bir araya gelmiş iki büyük özgür toplumla kutsanmış durumdayız. Ama bence sizin rolünüz tarihi ve barış için de tarihi sonuçları olacak. Şunu söylemeliyim ki, Başkan Trump ile biz her zaman 'güç yoluyla barıştan' bahsederiz; önce güç gelir, sonra barış. ve umarız ki, gücün meyvelerini çok yakında barış içinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu ekip Dünya'ya da bir mesaj gönderdi"

Netanyahu, "Nükleer yeteneklere yönelik gösterdiğiniz hassasiyet ve ardından o B-2 pilotları, F-35, F-22, F-15 pilotlarının yakıt ikmali yapan uçaklara eşlik ederek, o tesislere son dokunuşları yapma fırsatı, bunun bir parçası olmak benim için bir onurdu. Ortaklığınızı, ekibinizin liderliğini takdir ediyorum; bu ekip sadece İran'a ya da onların nükleer yeteneklerine değil, aynı zamanda Dünya'ya da bir mesaj gönderdi. O B-2 pilotları da dünyaya bir mesaj gönderdi" şeklinde konuştu.

"ABD kuvvetlerinin İsrail'in savunmasında gösterdiği yetenek ve kahramanlık inanılmazdı"

ABD Savunma Bakanı Hegseth ise İran'a düzenlenen operasyona değinerek, "Bu operasyona katılan ABD kuvvetlerinin, ister Akdeniz'de olsun ister THAAD bataryalarıyla ya da başka yollarla, İsrail'in savunmasında gösterdiği yetenek, cesaret ve kahramanlık inanılmazdı. CENTCOM, bunu kendi sessiz tarzıyla yaptı ama son derece etkiliydi. Bu yüzden, bunun bir parçası olmak bir onurdu. 60 günlük bir müzakere sürecinden sonra Başkan Trump çok netti, onlara her türlü fırsatı verdi ve ardından Yükselen Aslan Harekatı gerçekleşti. Uzmanlarınızın becerisi ve başarılan şey gerçekten inanılmazdı" dedi.

"Sahada gerçekten uygulama kapasitesine sahip müttefiklere sahip olmak başka bir şeydir"

ABD'li Bakan Hegseth Netanyahu'ya, "Dost olduğunuz, örnek bir müttefik olduğunuz ve liderlik ile güç gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Çok sayıda müttefik olabilir, ancak sahada gerçekten uygulama kapasitesine sahip müttefiklere sahip olmak başka bir şeydir ve sizin yaptığınız gerçekten muhteşemdi. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. ve bu konuda birçok, belki de hepsi olmasa da çoğu konuşmaya tanık olduğum için bunu doğrulayabilirim. Her şey güçle başlar, ama her zaman barışa varır ve bölgedeki bu fırsat sizin çabalarınız ve başkanımızın çabaları sayesinde var" diye konuştu. - WASHINGTON