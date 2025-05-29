Netanyahu, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Teklifini Kabul Edebilir

Netanyahu, ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Teklifini Kabul Edebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceği iddia edildi. Hamas ise teklifin kalıcılığı konusunda endişeli.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceğini iddia ederek, Netanyahu'nun söz konusu teklifi kabul edeceğine dair açıklamayı Gazze'de bulunan İsrailli esirlerin ailelerine yaptığı belirtti.

Hamas'ın ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddiası

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirilmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığını iddia ederek, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtildi.

Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok

"Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusuna bakandan net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.