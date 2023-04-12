Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminden arkadaşı Necmi Kadıoğlu, İstanbul 3. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Hakkında sosyal medyada bir takım videolar çıkan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Necmi Kadıoğlu'nun adı çok ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Kadıoğlu'nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden 'sağlık sorunları' sebebiyle istifa etmişti.

TARTIŞMALI İFADELER KULLANMIŞTI

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…" ifadelerini kullanmıştı.